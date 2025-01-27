Президенту Южной Кореи предъявлено обвинение в мятеже

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Президента Южной Кореи официально обвинили в мятеже. Прокуратура страны заявила, что Юн Сок Ёль планировал арест и задержание ключевых политических деятелей, включая спикера Национальной ассамблеи.
По данным следствия, президент вступил в сговор с бывшим министром обороны. Они подстрекали жителей к восстанию 3 декабря 2024 года.
Чтобы осуществить этот план, власти планировали объявить военное положение. Юн Сок Ёль будет под стражей неопределенный срок. Если его признают виновным в восстании, главу Южной Кореи могут приговорить к смертной казни.