Президенту Южной Кореи предъявлено обвинение в мятеже

Президента Южной Кореи официально обвинили в мятеже. Прокуратура страны заявила, что Юн Сок Ёль планировал арест и задержание ключевых политических деятелей, включая спикера Национальной ассамблеи.

По данным следствия, президент вступил в сговор с бывшим министром обороны. Они подстрекали жителей к восстанию 3 декабря 2024 года.

