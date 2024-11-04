При израильской атаке на Дамаск погибли не менее 15 мирных граждан

Вечером 14 ноября ракетной атаке подвергся сирийский Дамаск: известно о гибели 15 человек, еще около 2 десятков ранены. В Тель-Авиве уверяют, что бомбардировке подверглись объекты, связанные с проиранскими военизированными структурами.

Израиль продолжает также уничтожать объекты на территории Ливана. Как настаивает ЦАХАЛ, речь идет о базах группировки "Хезболла" и о складах оружия этой организации. В четверг, 14 ноября, мощные взрывы прогремели в районе аэропорта ливанской столицы. Уничтожен был также офис детского телеканала.