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При израильской атаке на Дамаск погибли не менее 15 мирных граждан

Израиль продолжает наносить удары по странам-соседкам.

Вечером 14 ноября ракетной атаке подвергся сирийский Дамаск: известно о гибели 15 человек, еще около 2 десятков ранены. В Тель-Авиве уверяют, что бомбардировке подверглись объекты, связанные с проиранскими военизированными структурами.

Израиль продолжает также уничтожать объекты на территории Ливана. Как настаивает ЦАХАЛ, речь идет о базах группировки "Хезболла" и о складах оружия этой организации. В четверг, 14 ноября, мощные взрывы прогремели в районе аэропорта ливанской столицы. Уничтожен был также офис детского телеканала.

Не прекращаются и бомбардировки сектора Газа - оттуда сообщают о десятках жертв среди мирного населения.

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