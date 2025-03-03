При каком условии Трамп готов возобновить переговоры по природным ресурсам с Зеленским

Дональд Трамп открыт к возобновлению переговоров с Зеленским по природным ресурсам, но только при условии, что тот изменит свою позицию.

Комментируя перепалку в Овальном кабинете, помощник президента США по нацбезопасности Уолтц подчеркнул, что Белый дом убежден, что Зеленский совсем не готов говорить о мире. Однако проблема заключается в том, что время не на его стороне. Терпение американцев не безгранично, их кошельки не бездонны, заявил Уолтц. И Киеву пора начать переговоры о мире.