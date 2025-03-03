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При каком условии Трамп готов возобновить переговоры по природным ресурсам с Зеленским
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Капитолий США2025-03-03T15:32:55.000000Z00
Дональд Трамп открыт к возобновлению переговоров с Зеленским по природным ресурсам, но только при условии, что тот изменит свою позицию.
Комментируя перепалку в Овальном кабинете, помощник президента США по нацбезопасности Уолтц подчеркнул, что Белый дом убежден, что Зеленский совсем не готов говорить о мире. Однако проблема заключается в том, что время не на его стороне. Терпение американцев не безгранично, их кошельки не бездонны, заявил Уолтц. И Киеву пора начать переговоры о мире.
Между тем американский президент анонсировал очередной важный день в мировой геополитике. Дональд Трамп в своей соцсети написал: "Завтра будет важный вечер, я скажу все, как есть!" Что ж, будем ждать.