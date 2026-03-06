При обрушении здания в Бразилии погибли 8 человек

Обрушенное здание в Бразилии. Фото ЕРА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9ccb62d-ca7c-4da7-9525-2a57b59f9da0/conversions/820a4b79-b6ca-46bc-bdcb-d3d1e25ea17f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9ccb62d-ca7c-4da7-9525-2a57b59f9da0/conversions/820a4b79-b6ca-46bc-bdcb-d3d1e25ea17f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9ccb62d-ca7c-4da7-9525-2a57b59f9da0/conversions/820a4b79-b6ca-46bc-bdcb-d3d1e25ea17f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9ccb62d-ca7c-4da7-9525-2a57b59f9da0/conversions/820a4b79-b6ca-46bc-bdcb-d3d1e25ea17f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Не менее восьми человек погибли при обрушении дома престарелых в южном бразильском городе Белу-Оризонти. Четыре человека числятся пропавшими без вести. Пожарные ведут разбор завалов, передает "МИР24".

Обрушение произошло рано утром. В четырехэтажном здании, где также располагались квартиры и косметологическая клиника, в тот момент находились 29 человек.

Как сообщили в государственной пожарной службе Минас-Жерайса, спасателям удалось достать живыми из-под завалов восемь человек, в том числе двухлетнего мальчика. Еще девять человек спаслись самостоятельно или с помощью соседей.