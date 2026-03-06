3.74 BYN
При обрушении здания в Бразилии погибли 8 человек
Автор:Редакция news.by
Не менее восьми человек погибли при обрушении дома престарелых в южном бразильском городе Белу-Оризонти. Четыре человека числятся пропавшими без вести. Пожарные ведут разбор завалов, передает "МИР24".
Обрушение произошло рано утром. В четырехэтажном здании, где также располагались квартиры и косметологическая клиника, в тот момент находились 29 человек.
Как сообщили в государственной пожарной службе Минас-Жерайса, спасателям удалось достать живыми из-под завалов восемь человек, в том числе двухлетнего мальчика. Еще девять человек спаслись самостоятельно или с помощью соседей.
Причина обрушения устанавливается. Представитель пожарной охраны заявил, что здание не числилось аварийным.