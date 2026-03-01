При обстреле Израиля 1 человек погиб, более 20 пострадали

Военная операция не обходится без жертв мирных граждан. Количество погибших с обеих сторон продолжает увеличиваться.

В результате ответного ракетного удара Ирана по Тель-Авиву погибла женщина. По данным СМИ, число пострадавших при обстреле превысило отметку в 20 человек. Всех оперативно эвакуировали с мест происшествий.