При обстреле Израиля 1 человек погиб, более 20 пострадали
Автор:Редакция news.by
Военная операция не обходится без жертв мирных граждан. Количество погибших с обеих сторон продолжает увеличиваться.
В результате ответного ракетного удара Ирана по Тель-Авиву погибла женщина. По данным СМИ, число пострадавших при обстреле превысило отметку в 20 человек. Всех оперативно эвакуировали с мест происшествий.
Как сообщили сотрудники службы скорой помощи, один пострадавший находится в тяжелом состоянии, еще у троих - ранения средней степени тяжести, у остальных - легкие травмы.