Литва с Латвией запретили президенту Сербии лететь на парад в Россию над своими территориями

Прибалтийские СМИ заявили, что сделано это из "дипломатической деликатности" и "политической чувствительности цели полета". При этом непонятно, каким образом это помешает самолету пролететь из Белграда в Москву.

Об участии президента Сербии в праздновании Дня Победы в России стало известно в марте. Еврокомиссия предупредила Вучича о том, что визит в РФ "осложнит переговоры о приеме страны в ЕС". Сам президент заявил, что полетит, даже если его "закуют в цепи".