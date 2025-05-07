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Литва с Латвией запретили президенту Сербии лететь на парад в Россию над своими территориями
Литва и Латвия запретили президенту Сербии Александру Вучичу лететь в Россию на парад Победы над своими территориями.
Прибалтийские СМИ заявили, что сделано это из "дипломатической деликатности" и "политической чувствительности цели полета". При этом непонятно, каким образом это помешает самолету пролететь из Белграда в Москву.
Об участии президента Сербии в праздновании Дня Победы в России стало известно в марте. Еврокомиссия предупредила Вучича о том, что визит в РФ "осложнит переговоры о приеме страны в ЕС". Сам президент заявил, что полетит, даже если его "закуют в цепи".
Аналогичный запрет установили и премьер-министру Словакии Роберту Фицо.