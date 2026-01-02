Причиной взрыва на горнолыжном курорте в Швейцарии могла быть пиротехника

В Швейцарии объявлен пятидневный траур по погибшим при пожаре на территории элитного горнолыжного курорта Кран-Монтана. Огонь вспыхнул в местном баре в новогоднюю ночь. Трагедия унесла жизни 40 человек, около 130 получили ранения. Как показывают видео и фото, причиной трагедии могли стать бенгальские огни. В городе объявлено чрезвычайное положение для обеспечения работы всех экстренных служб. Система здравоохранения приведена в состояние повышенной готовности. Врачи борются за жизни более 80 тяжелораненых и обгоревших людей, состояние которых оценивается как критическое.

"Выжившие после пожара в швейцарском ночном клубе начинают долгую и очень трудную борьбу за выздоровление. Пострадавших так много (около 115 человек), что региональная больница быстро оказалась переполнена. Поэтому некоторых эвакуировали в больницу в Лозанне, где есть специализированное ожоговое отделение. Других перевезли самолетами в соседнюю Францию, Италию и Германию. По словам официальных лиц, большинство травм тяжелые. Свидетели рассказывали о выживших с ужасными ожогами, оказавшихся в ловушке в подвальном помещении бара. Предполагается, что именно там и начался пожар. Некоторые получили травмы от удушья из-за ядовитых паров. Следователи до сих пор работают над установлением личностей погибших и выяснением причин, по которым бар стал смертельной ловушкой. По словам официальных лиц, погибло около 40 человек".