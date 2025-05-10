Европейские лидеры оттягивают момент заключения мира в Украине из опасений, что им придется нести ответственность за свою неверную стратегию по решению конфликта. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление главы венгерского МИД Петера Сийярто в интервью швейцарской газете Neue Z rcher Zeitung.

По его мнению, заявления европейцев о том, что Киев может одержать победу на поле боя и что пока не время для перемирия, только затягивают конфликт в Украине. "Европейские политики избрали неверную стратегию. Это создало проблемы в повседневной жизни их граждан, и окончание войны будет иметь последствия для этих политиков. Поэтому они хотят как можно дольше оттягивать этот момент", - считает дипломат.