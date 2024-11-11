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Приднестровье остается без голубого топлива. Катастрофа с газоснабжением усугубляется

Катастрофа с газоснабжением в Приднестровье усугубляется. Сейчас в непризнанной республике полностью отключены от газа 122 населенных пункта. Без голубого топлива остаются более 51 тысячи домов в селах и свыше 20 тысяч в городах.

Кроме того, газа лишены практически две тысячи юридических лиц и предпринимателей. В многоэтажных домах жильцы почти 120 тысяч квартир пока еще могут готовить на газовых плитах.

Глава правительства Приднестровья сообщил, что специалисты разрабатывают план, как остатки газа равномерно распределить по всей республике. Ранее сообщалось, что газоснабжение северных районов будет обеспечено до 10 января, а южных - до 20-го. Однако, речь идет только о тех потребителях, у которых газ еще сохраняется.

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