Приднестровье остается без голубого топлива. Катастрофа с газоснабжением усугубляется

Катастрофа с газоснабжением в Приднестровье усугубляется. Сейчас в непризнанной республике полностью отключены от газа 122 населенных пункта. Без голубого топлива остаются более 51 тысячи домов в селах и свыше 20 тысяч в городах.



Кроме того, газа лишены практически две тысячи юридических лиц и предпринимателей. В многоэтажных домах жильцы почти 120 тысяч квартир пока еще могут готовить на газовых плитах.