Применил резиновые пули. Прокуратура Польши расследует правомочность стрельбы по мигрантам

Польская прокуратура выясняет, превысил ли свои полномочия военный, открывший стрельбу по мигрантам. Инцидент произошел несколько дней назад в районе Михалува на польско-белорусской границе.

Трое беженцев из Афганистана пытались перебраться через реку. Двое из них, заметив пограничников, развернулись и пошли обратно. Третьего же военные решили остановить резиновыми пулями. Афганец жив, но с травмой доставлен в центр для иностранцев. А солдата, который стрелял в безоружного человека, решил поддержать лично министр национальной обороны Польши. Он выразил слова благодарности за то, что тот "эффектно остановил оккупантов".