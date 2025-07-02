Приостановка поставок ряда вооружений США застигла Киев врасплох - WP

Украинские чиновники оказались застигнуты врасплох приостановкой поставок ряда вооружений Вашингтоном. Об этом пишет газета The Washington Post, сообщает ТАСС.

"Мы сейчас пытаемся выяснить у американцев, что на самом деле происходит", - сказал газете украинский чиновник. Издание также запросило комментарии ряда украинских госслужащих, однако те "молчат или отказываются комментировать, будучи застигнутыми новостями врасплох".

Издание Financial Times (FT) в свою очередь отмечает, что приостановка поставок американских боеприпасов Украине значительно повлияет на военное планирование страны. "Мы рассчитывали на многие из этих систем, так как нам их обещали. Это серьезно повлияет на наше планирование", - заявил украинский чиновник, участвующий в разработке военной стратегии.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на несколько источников в Пентагоне и Конгрессе США сообщил, что Вашингтон приостановил поставки перехватчиков Patriot и ракет Stinger в Украину. Кроме того, были заморожены поставки тысяч боеприпасов для гаубиц, более 100 управляемых ракет Hellfire и свыше 250 ракет GMLRS. По данным телеканала, глава Минобороны Пит Хегсет распорядился провести ревизию запасов вооружений на складах США, которые опустели из-за поставок Украине. В свою очередь издание The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что Вашингтон приостановит поставки боеприпасов Киеву на несколько месяцев.