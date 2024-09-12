Проблемы с экономикой наблюдаются в крупнейших странах мира

Американская корпорация "Боинг" сообщает об увольнении 17 тысяч сотрудников. Ранее работники объявили о забастовке с требованием повышения зарплаты, на это руководство ответило масштабным локаутом - на улице окажутся 10 % сотрудников корпорации.

А в Германии, где уже более года продолжается рецессия, сокращает персонал компания, являющаяся хребтом национальной экономики, - одно из дочерних предприятий "Дойче Бан", главного немецкого железнодорожного перевозчика. В этом случае без работы останутся почти 2,5 тысячи человек.