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Проблемы с экономикой наблюдаются в крупнейших странах мира
Американская корпорация "Боинг" сообщает об увольнении 17 тысяч сотрудников. Ранее работники объявили о забастовке с требованием повышения зарплаты, на это руководство ответило масштабным локаутом - на улице окажутся 10 % сотрудников корпорации.
А в Германии, где уже более года продолжается рецессия, сокращает персонал компания, являющаяся хребтом национальной экономики, - одно из дочерних предприятий "Дойче Бан", главного немецкого железнодорожного перевозчика. В этом случае без работы останутся почти 2,5 тысячи человек.
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