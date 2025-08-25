3.69 BYN
2.98 BYN
3.45 BYN
Проблемы внутри Украины: Зеленского запугивает "Правый сектор"
Автор:Редакция news.by
Помимо внешнеполитических распрей у Зеленского обострились и проблемы внутри страны. Ему уже в открытую грозят убийством.
Бывший главарь одесской ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко со страниц британской газеты The Times заявил, что Зеленский "станет трупом" сначала политическим, а после и настоящим, если согласится вывести украинские войска с подконтрольных Киеву территорий Донбасса.
Самое страшное, что подобный сценарий может стать реальностью. По данным издания, взгляды Стерненко находят все больший отклик среди молодых военных и гражданских лиц в Незалежной.
Фото РИА Новости