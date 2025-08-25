Помимо внешнеполитических распрей у Зеленского обострились и проблемы внутри страны. Ему уже в открытую грозят убийством.

Бывший главарь одесской ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко со страниц британской газеты The Times заявил, что Зеленский "станет трупом" сначала политическим, а после и настоящим, если согласится вывести украинские войска с подконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Самое страшное, что подобный сценарий может стать реальностью. По данным издания, взгляды Стерненко находят все больший отклик среди молодых военных и гражданских лиц в Незалежной.