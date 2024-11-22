Продали даже станционный туалет: какие убытки несет Латвия от введения санкций против Беларуси

Беларусь, по оценкам Международного валютного фонда, оказалась на третьем месте в рейтинге стран Европы по прогнозируемому росту ВВП в 2024 году. И это в условиях не прекращающегося санкционного давления.

В то же время аналитики отмечают, что европейские страны столкнулись со значительными проблемами, включая сокращение деловой активности и падение курса евро по отношению к доллару до самого низкого уровня с 2022 года. А еще по ним все ощутимее бьет санкционный бумеранг.

Он, легкомысленно запущенный Латвией по своим соседям, практически развалил знаковый объект прибалтийского лимитрофа ЕС - в Риге принято решение продать с молотка здание головного офиса Рижского свободного порта. Как отмечает портал Baltnews, администрации пришлось пойти на такой шаг из-за снижения объема грузоперевозок после введения санкций против Беларуси и России. Теперь управление порта должно пересмотреть активы и сократить административные расходы.

Рижский порт - далеко не первая жертва санкционно-экономической политики латвийских властей. Еще весной 2021 года дочерняя компания Латвийской железной дороги LDZCargo объявила о продаже 180 грузовых вагонов - им стало нечего возить, а летом того же года продала еще 200. На аукцион отправились также рельсы и стрелочные переводы, автомобили компании, трактора и восемь дизельных локомотивов.

Во втором по величине городе страны - Даугавпилсе - дорога продала две насосные станции, трансформаторную подстанцию, хозпостройки и даже станционный туалет. Естественно, не обошлось без массовых сокращений - буквально в первый же год объявления санкций, в 2020 году, работы лишились 1,5 тыс. человек, в 2021 году - около 700 сотрудников ЛЖД.

Иначе и быть не могло. Латвийская железная дорога и ее LDZCargo жили в основном за счет грузов из России и Беларуси. Не прошло и три года, как бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс нынешней зимой выразил надежду на то, что после снятия санкций в его республике начнется новая экономическая жизнь. "Если мы в начале 1990-х годов были одной из самых ведущих республик Советского Союза, то сегодня, к сожалению, Латвия - одна из последних стран в Евросоюзе. Экономически мы потеряли очень много из-за санкций", - добавил он.

Заметим, что и железные дороги Литвы оценивают потери от секторальных экономических санкций Евросоюза против Беларуси в 100 млн евро в год. Это было почти треть всех доходов Литовской железной дороги. Однако страна, ставшая убежищем для экстремистов и преступников, упорно идет до конца. Недавно Литва расширила действие национальных санкций в отношении уже 17 представителей властей Грузии, включая премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе, а в начале декабря 2024 года запретила въезд в страну представителям правящей партии "Грузинская мечта".

Впрочем, в данном случае Литва рискует минимально - вряд ли грузинской мечтой был когда-нибудь балтийский лимитроф, которого собственные санкции стали бить весьма ощутимо. Неспроста даже депутат литовского сейма Йонас Пинскус недавно не выдержал и заявил, что прежде чем вводить санкции, следовало бы оценить, каким будет результат. "Например, удобрения - хороший пример для меня. Результат - выигрыш для России, никаких проблем для Беларуси, и наш проигрыш. Мы увольняем 3 тыс. железнодорожников, что приводит к убытку для порта", - добавил парламентарий Литвы.