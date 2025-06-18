Продолжение конфликта между Ираном и Израилем теперь зависит от решения США

Ирано-израильский конфликт, так стремительно развивавшийся в последние несколько дней, оказался в ситуации тактического равновесия. Как заявляют эксперты, ни одна из сторон не имеет ресурсов для его продолжения с прежней интенсивностью.

Тем более нет ни у кого возможности одержать убедительную победу, по крайней мере без вмешательства со стороны. В Белом доме, наверно, понимают, что ввязаться в войну проще, чем потом из нее выпутаться. Тем более такое вмешательство чревато и региональной, и глобальной катастрофой. Как минимум экономической, но, вполне вероятно, и военной.

Первые 5 дней конфликта показали, что войну на дистанции в 2 тыс. км вести можно, а вот победить в ней почти наверняка нельзя. Авиабомбардировки и взаимные ракетные обстрелы имели зримые и весьма трагические гуманитарные последствия. В Иране погибли 585 человек и около 1,5 тыс. были ранены. В Израиле число жертв тоже значительно - погибли 24 человека, более 800 ранены.

При этом продолжение конфликта в нынешнем его формате совершенно бессмысленно: обе стороны способны наносить противнику чувствительные удары, но вот заставить его сдаться - вряд ли. Несмотря на явные симпатии больших планетарных СМИ к Израилю, впечатление, будто в Тегеране готовы признать поражение, является ложным.

Аятолла Али Хаменеи, верховный лидер Ирана:

"Требовать от иранского народа капитуляции неразумно. Мудрые люди, знающие регион, иранский народ и его историю, никогда бы подобное не предложили. Кому мы должны сдаться? Иран - не та страна, которая сдается".

Аятолла Али Хаменеи news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9676448-0fcd-4225-9e1d-b5927a458585/conversions/ff85ce9c-7835-4dd9-a713-4413a338a267-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9676448-0fcd-4225-9e1d-b5927a458585/conversions/ff85ce9c-7835-4dd9-a713-4413a338a267-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9676448-0fcd-4225-9e1d-b5927a458585/conversions/ff85ce9c-7835-4dd9-a713-4413a338a267-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9676448-0fcd-4225-9e1d-b5927a458585/conversions/ff85ce9c-7835-4dd9-a713-4413a338a267-xl-___webp_1920.webp 1920w

Прошлой ночью заседал американский совет национальной безопасности, по его итогам не было сделано никаких заявлений. Сам Трамп опубликовал несколько постов в соцсетях, в которых предлагал Ирану сдаться, но сделал он это довольно легкомысленно, а значит, все можно свести к шутке.

Американские медиа сообщают, что решение о военной поддержке Израиля может быть принято в Вашингтоне в ближайшие сутки-двое, однако у такого выбора есть в Белом доме не только сторонники, но и противники. Трамп держит интригу. Он заявил несколько часов назад, что решающей может стать следующая неделя, но и текущая тоже может. И вообще Трамп пока не знает, нанесут США удар по Ирану или нет.

Безусловно, Соединенные Штаты помогают своему главному союзнику, но пока скрытно, не афишируя и явно вполсилы, например, разведданными. Об этом прямо говорит сенатор Тед Круз в интервью журналисту Такеру Карлсону: "Израиль наносит удары, а мы оказываем поддержку".

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Запад безоговорочно поддержал Израиль, но пока исключительно на словах, даже заявление насчет ближневосточного конфликта по итогам саммита "Большой семерки" изобилует звучной риторикой при отсутствии конкретики. Ну, разве только Тегерану адресован грозный танец капибары, срежиссированный президентом Макроном.

Макрон по поводу ирано-израильского конфликта высказался и более определенно: Франция и Запад в целом поддерживают Тель-Авив, но, судя по всему, разгрома персов категорически не хотят. Это бы означало глобальное изменение геополитических балансов.

Эммануэль Макрон, президент Франции:

"Мы не хотим, чтобы Иран обзавелся ядерным оружием или баллистическими ракетами. Но я считаю, что величайшей ошибкой сегодня было бы добиваться смены режима в Иране военными средствами, поскольку это приведет к хаосу".

Среди влиятельных стран, не состоящих в "Большой семерке", произраильских симпатий и того меньше. Китай выступил с жестким осуждением атаки против Ирана, осудила ее и Россия. Лидер Турции, которая является де-факто региональной сверхдержавой, был ничуть не менее резок.

"Для Ирана совершенно естественно и законно защищать себя от государственного терроризма и бандитизма со стороны Израиля", - считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Реджеп Тайип Эрдоган news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/99dfb5a9-a267-47b1-9bc0-cb6ffd21f9c1/conversions/c13f351c-78dc-4f7d-8fc2-2c5c7177d683-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/99dfb5a9-a267-47b1-9bc0-cb6ffd21f9c1/conversions/c13f351c-78dc-4f7d-8fc2-2c5c7177d683-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/99dfb5a9-a267-47b1-9bc0-cb6ffd21f9c1/conversions/c13f351c-78dc-4f7d-8fc2-2c5c7177d683-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/99dfb5a9-a267-47b1-9bc0-cb6ffd21f9c1/conversions/c13f351c-78dc-4f7d-8fc2-2c5c7177d683-xl-___webp_1920.webp 1920w

Израильская сторона сообщает, что разведанных целей для нанесения ударов у нее осталось дней на 9. Уже сейчас атакам подвергаются не столько военные объекты, сколько полицейская и гражданская инфраструктура. Израильтяне явно надеются, что в Иране вспыхнут беспорядки, которые некому будет подавлять из-за дезорганизации служб безопасности.

Более массированные атаки нежели теперь Тель-Авиву не по силам. Удары наносятся в основном с самолетов, которым приходится совершать многочасовые полеты. Более того, восточные регионы Ирана для атак практически недосягаемы, а там Иран расположил значительную часть своих пусковых установок.

С другой стороны Тегеран применил уже около 400 баллистических ракет, часть установок уничтожена противником. Новые массированные залпы вряд ли возможны, поскольку запасы ракет могут исчерпаться. К тому же Иран дал понять, что готов к переговорам по поводу ядерной программы, т.е., причин для войны фактически нет.

Теперь все зависит от решения Соединенных Штатов, без них конфликт начнет стремительно затухать. Зато если вмешается Вашингтон, костер войны разгорится так, словно в него плеснули керосина. Но конфликт непопулярен в Штатах, там его готовы поддержать 16 % граждан.