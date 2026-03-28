Продовольственная безопасность планеты под ударом

Политологи предрекают еще больше гражданских волнений, особенно в Евросоюзе. Война на Ближнем Востоке грозит обернуться масштабным продовольственным кризисом. Эксперты в один голос заявляют: мир оказался на грани небывалого голода. Половина продовольствия производится с использованием синтетических удобрений, и сейчас как раз начинается сезон сева. При этом аграрии недополучат, по меньшей мере, 30 % удобрений из-за того, что Ормузский пролив остается на замке. Более того, цены на отдельные виды удобрений уже выросли на 30-50 %, а на аммиачную селитру - на 70 %.

Карл Скау, заместитель исполнительного директора Всемирной продовольственной программы ООН:

"В худшем случае нас ждет снижение урожайности и неурожай в следующем сезоне, в лучшем - в цены на продовольствие в следующем году будут включены более высокие затраты на сырье. Конечно, это лучше, чем повсеместные неурожаи, но рост цен скажется на обычных семьях, которые зачастую и так испытывают трудности".