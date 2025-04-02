Проект импичмента вице-премьера Южной Кореи представили в парламенте

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/574dd265-f316-44cf-be46-b4f5d1ea7ee5/conversions/55044ecd-cc81-45a9-9b3b-cfbe99652a58-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/574dd265-f316-44cf-be46-b4f5d1ea7ee5/conversions/55044ecd-cc81-45a9-9b3b-cfbe99652a58-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/574dd265-f316-44cf-be46-b4f5d1ea7ee5/conversions/55044ecd-cc81-45a9-9b3b-cfbe99652a58-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/574dd265-f316-44cf-be46-b4f5d1ea7ee5/conversions/55044ecd-cc81-45a9-9b3b-cfbe99652a58-xl-___webp_1920.webp 1920w

Законопроект об импичменте вице-премьера Республики Корея Чхве Сан Мока, ранее исполнявшего обязанности президента, представлен на пленарной сессии Национального собрания (парламента). Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на агентство "Ренхап".

Согласно закону, голосование об импичменте должно пройти в течение 24-72 часов после представления инициативы на пленарной сессии. Для объявления вотума недоверия Чхве Сан Моку необходимы голоса по меньшей мере 151 из 300 депутатов.

Проект об импичменте вице-премьера, министра экономики и финансов Чхве Сан Мока был подан в профильный орган парламента еще 21 марта, когда он выполнял функции исполняющего обязанности президента Республики Корея. Тогда инициативу поддержали 188 депутатов.

24 марта Конституционный суд Республики Корея отклонил импичмент премьер-министра Хан Док Су, тем самым восстановив его в должности. К нему тогда от Чхве Сан Мока перешла роль исполняющего обязанности президента.

4 апреля Конституционный суд должен вынести вердикт по делу об импичменте президента страны Юн Сок Ёля. Парламент временно отстранил его от должности и подверг импичменту 14 декабря после неудачной попытки президента ввести в стране военное положение.

Отмечается, что общественность Республики Корея по-прежнему находится в напряжении в связи с ожиданием вердикта суда, который должен решить отстранять ли Юн Сок Ёля навсегда или восстановить его в должности главы государства.

Исполняющий обязанности президента премьер Хан Док Су 2 апреля призвал граждан спокойно принять любое решение суда по делу об импичменте президента Юн Сок Ёля. Он также сообщил, что 4 апреля полиция по всей стране будет находиться в режиме повышенной готовности.