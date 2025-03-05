Проект "Междуморье", или Почему США выгодно возродить около России Речь Посполитую

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"Междуморье" - давний имперский проект Польши по возрождению Речи Посполитой может получить новый импульс с окончанием конфликта в Украине.

Было бы наивно полагать, что военно-политический кризис в центре Европы закончится некой всеобъемлющей дружбой и глобальным процветанием. Наоборот, закладываются основы для нового витка конфронтации.

Стоит признать, что Германия, как основной бенефициар Евросоюза, не справилась с обеспечением безопасности в Европе. Украинский кризис - это в целом последствия провала бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель на переговорах лидеров Североатлантического альянса в Бухаресте в 2008 году, где США продавили решение принять Украину и Грузию в НАТО. Сегодня отказ от этих обещаний является одним из требований России.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России:

"Альянс должен дезавуировать свои бухарестские обещания 2008 года, в соответствии с которыми Украине гарантировалось вступление в Североатлантический блок в будущем. В противном случае эта проблема продолжит отравлять атмосферу на европейском континенте".

Германия поплатилась за свой политический провал экономическими последствиями и сегодня стремительно теряет лидерство в Европе. Ей на смену приходит Польша. Точнее, ее за уши тянет Белый дом, да так напористо, что у европейской гиены даже хрустит позвоночник. Администрация Трампа не скрывает своего покровительства и максимально подначивает Варшаву, играя на имперских амбициях местной компрадорской элиты.

Министр обороны США Пит Хегсет news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7b1962f-72fa-4b12-92b6-d5c916bf5a89/conversions/c762215c-b687-44cd-b8f5-9dfc6aae7c19-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7b1962f-72fa-4b12-92b6-d5c916bf5a89/conversions/c762215c-b687-44cd-b8f5-9dfc6aae7c19-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7b1962f-72fa-4b12-92b6-d5c916bf5a89/conversions/c762215c-b687-44cd-b8f5-9dfc6aae7c19-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7b1962f-72fa-4b12-92b6-d5c916bf5a89/conversions/c762215c-b687-44cd-b8f5-9dfc6aae7c19-xl-___webp_1920.webp 1920w Министр обороны США Пит Хегсет

Вот, например, что об этом говорит Пит Хегсет: "Я хочу подчеркнуть, что мы намеренно выбрали Польшу в качестве места проведения нашей первой двусторонней встречи в Европе. Символизм этого не случаен. На самом деле, это было сделано намеренно. Мы считаем Польшу образцовым союзником на континенте, готовым инвестировать не только в свою оборону, но и в нашу общую оборону и оборону континента. Наши отношения крепки и с каждым днем становятся все крепче. Польша - стратегический партнер на восточном фланге НАТО. Польша - верный союзник США".

Тут важно понимать, что у этой любви нет будущего, ибо партнеры видят развитие ситуации абсолютно по-разному, да и обещать не значит жениться. Для США крайне важно держать вблизи России обвешанного оружием безумца, создавая очаг напряженности. Польша в одиночку с этой задачей не справится, и именно поэтому ее пытаются усиливать через искусственное развитие лидерства в регионе в рамках проекта "Междуморье".

Прямая конфронтация Трампа и Зеленского в овальном кабинете стала буквально залпом авроры для стран Западного блока. Произошло окончательное размежевание консерваторов и либералов на два противоборствующих лагеря. Внутриполитический раскол затронет не только США, но и страны Евросоюза. Американские демократы, британские лейбористы, BlackRock, Сорос и Ротшильды буквально объявили войну Трампу и его сторонникам в Европе.

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Так, например, в Германии к власти уже привели тень BlackRock Фридриха Мерца. Он возглавлял немецкое отделение трансатлантической корпорации. Среди ее активов крупнейшие производители оружия и военной техники General Dynamics, Northrop Grumman, Boeing, Lockheed Martin. Они финансово заинтересованы в продолжении и расширении украинского кризиса на территорию соседних государств. Уже в мае 2025 года поляки определятся с президентом и решат, по какому пути пойдет их страна и чьим проектом станет "Междуморье" - BlackRock или Белого дома?

В Варшаве, видимо, о чем-то догадываются и требуют прямого американского участия в авантюрном проекте. Из украинского кейса все-таки уроки вынесли, и последствия военных угроз и давления на Россию примерно понимают и просчитывают. Дуда прямо сказал, что без американских баз на польской территории идти на прямую конфронтацию с Москвой не готовы.

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"Когда я разговаривал с министром обороны США, он очень ясно сказал, что мы можем ожидать усиления американского присутствия здесь. Мы даже говорили о том, что форт Трамп, о котором мы говорили во время первого срока президента Дональда Трампа, действительно будет построен и что в нашей стране будет очень сильное американское военное присутствие", - такое заявление сделал Дуда.

Определенные выводы можно сделать потому, как Дуда в итоге топтался под дверью у Трампа несколько часов, а потом его впустили на 10 минут для рукопожатия и торжественной фотосессии. В целом это последовательная политика Трампа в отношении польского истеблишмента.

Напомним, что в период его прошлой президентской каденции разразился скандал вокруг фото, на котором Дуда, как второсортный клерк, склонившись над столом хозяина, подписывал соглашение о стратегическом партнерстве США. То есть Белый дом четко дал понять, что никакого разговора на равных быть не может - есть конкретный план, и его задачи должны реализоваться в приказном порядке.

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С учетом ослабления глобальных центров европейской силы возвышается, например, та же Польша как определенный центр. В этой связи обсуждается вопрос о глобальной трансформации Евросоюза, о разделении территории на Западную и Восточную Европу. Есть даже информация, что в Восточной Европе Польша станет региональным лидером, при этом может сформироваться так называемая ось Варшава-Лондон или Варшава-Вашингтон. Это может стать еще одним шагом для реализации концепции "Интермариум", например, в экономической сфере.

Олег Романов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Европа сейчас - это Европа разных скоростей, и ее политической ошибкой стало стремление к бесконтрольному расширению, включая в свой состав те страны, которые исторически никогда не были подлинной Европой, имеющие, например, православное вероисповедание, иные цивилизационные основания. Что касается Польши и, ее новой роли, я не стал бы ее исключать. Но есть некоторые препятствия - с поляками не просто договариваться, они с трудом поддерживают долгие союзнические отношения. Это специфика польского менталитета, которая обозначается польским словом "гонор".

Польский гонор - это как раз то, на чем активно играют внешние силы. Варшава неоднократно публично демонстрировала свои региональные амбиции, которые в том числе сопровождаются территориальными претензиями к соседям.

Ярким примером является скандально известный польский дипломат Ежи Тимофеюк. В 2021 году консул Польши в Бресте стал участником мероприятия в скаутской школе, где детей привлекли к чествованию убийцы белорусов Ромуальда Райса по прозвищу Бурый. В это же время в аудитории висела карта Польши с включенными территориями Беларуси. А в 2019 году разразился скандал вокруг польских поездов, на которые нанесли карту Польши с включенными белорусскими землями.

В эфире Polsat News польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил о необходимости вооруженной поддержки со стороны Польши в случае государственного переворота в Беларуси: "Давайте приготовимся к восстанию в Беларуси, потому что оно произойдет. Нужно быть готовым поддержать наши войска, которые будут вести операцию против Лукашенко".

С учетом политического кризиса в Германии остро встает вопрос, кто будет будущим лидером Евросоюза, потому что ось Москва-Берлин-Париж рухнула, и в определенной степени может даже выстроиться либо ось Лондон-Париж-Варшава, либо Вашингтон-Париж-Варшава. И в этом смысле усиливается роль Польши в восточном регионе.

Юлия Абухович news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8405cf48-c6e9-4a35-a4a5-056535fb4b23/conversions/f61c2618-cfa8-4b81-add0-6b74fcdaa50f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8405cf48-c6e9-4a35-a4a5-056535fb4b23/conversions/f61c2618-cfa8-4b81-add0-6b74fcdaa50f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8405cf48-c6e9-4a35-a4a5-056535fb4b23/conversions/f61c2618-cfa8-4b81-add0-6b74fcdaa50f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8405cf48-c6e9-4a35-a4a5-056535fb4b23/conversions/f61c2618-cfa8-4b81-add0-6b74fcdaa50f-xl-___webp_1920.webp 1920w Юлия Абухович

Аналитик Юлия Абухович рассказала, будет ли возлагаться на Польшу дополнительная ответственность по мере развития проекта "Междуморья", благодаря которому Польша получит доступ к дополнительным ресурсам, землям, территориям и к большей власти.

"Польша является движущей силой проекта "Междуморья". Именно она является инициатором собрания государств, которые обсуждали вопросы по дальнейшему развитию данного проекта. Польша с ее имперскими замашками и желанием вернуть территории, которые якобы когда-то ей принадлежали, забывает о том, что, кому и когда принадлежало. Она активно пытается разделить Украину и оторвать от нее часть", - пояснила она.

Обеспечить властью и влиянием Польшу рассчитывают через формирование из нее газового хаба. У кого вентиль, тот и диктует правила в регионе. Тем более, что Германию этого статуса успешно лишили.

В 2022 году операторы газотранспортных систем Литвы и Польши провели успешные испытания газопровода GIPL. С его помощью Вильнюс и Варшава могут использовать большую часть мощности единственного прибалтийского терминала СПГ в свою пользу. К тому же, польская государственная компания Orlen планирует развивать собственный газовый флот. К концу 2025-го она планирует получить в свое распоряжение восемь газовозов.

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Дополнительно Варшава запустила Baltic Pipe, который будет ежегодно поставлять 10 млрд кубометров газа из Норвегии. Столько же раньше поставляла Россия. Стоит отметить, что будущим Польши занимаются не только в Вашингтоне. Свои планы есть и у Лондона.

По словам Олега Романова, не стоит недооценивать Великобританию. Англичане много веков ведут различные политические интриги, блестяще умеют разворачивать многоходовые операции во всех регионах мира. Многое из того, что происходило и в последние десятилетия, да и раньше, в истории Беларуси, в истории Советского Союза, Российской Империи, было так или иначе инспирировано из Лондона. Не стоит также забывать и об экономической мощи Великобритании. Многие говорят об Уолл-стрит как о финансовом сердце мира, но скорее в большей мере финансовым сердцем мира является лондонский Сити - часть Лондона, где сосредоточены штаб-квартира крупнейших корпораций, банков, финансовых структур. И вот поэтому финансовые и организационные возможности у Великобритании огромны, даже более серьезные, чем у США.

Лондон традиционно активно играет на противоречиях. Тезисы Трампа в отношении Евросоюза и панику брюссельских элит британцы оборачивают в свою пользу. Именно они стоят за требованием продолжать конфликты и снабжать Украину оружием и деньгами. Лондон, в отличие от Вашингтона, заинтересован в продолжении регионального хаоса. На сегодняшний день это буквально единственный шанс обозначить свою важность. Если Россия и США договорятся по урегулированию украинского кризиса, то Лондон окажется за бортом глобальной политики.

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"В этот момент мы должны признать, что вступили в новую эру, а не безнадежно цепляться за удобство прошлого. Нам пора взять на себя ответственность за нашу безопасность и за континент. И я ясно дал понять, что Великобритания возьмет на себя ведущую роль, как мы всегда делали. Потому что у Украины, у Европы, у Великобритании должно быть безопасное будущее, и демократические ценности должны преобладать", - заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Юлия Абухович также поделилась своим мнением о том, может ли и Великобритания поддерживать Польшу в проекте "Междуморья" наравне с США: "Британия - серый кардинал, то есть все, что происходит в мире, происходит именно при участии Британии и Соединенных Штатов. Мы уже говорили о том, что коллективного Запада как такового давно уже нет".

Как отметила аналитик, есть Соединенные Штаты, которые пытаются построить свою политику, есть Великобритания, которая очень пытается столкнуть всех участвующих для того, чтобы получить выгоду. А Польша в данном случае не то, что разменная монета, но это такое государство, на которое можно влиять, воздействовать и, обещая ей определенные блага, можно ожидать от нее определенных движений, которые будут демонстрировать устремление той или иной страны.

Интересно, что сам Евросоюз и в британском, и американском проекте ждет серьезная политическая и даже географическая трансформация. Внутри союза все громче звучат голоса критиков сложившейся системы. Правые требуют реформ и ослабления Брюсселя. Они стремительно набирают популярность и обретают народную поддержку. Мейнстримные партии со своими оторванными от жизни нарративами наоборот уходят в закат. Немецкая СДПГ получила худший результат с 1887 года на досрочных выборах в парламент. При таких вводных раскол на Западную и Восточную Европу с центрами в Париже и в Варшаве просто неизбежен.

Джеффри Сакс, экономист США:

"Европе нужна внешняя политика. Настоящая. Не такая. Да, мы договоримся с министром Трампом, мы договоримся. Знаете, чем такое закончится? Как узнаете, позвоните мне. Пожалуйста, не ставьте американцев во главе Европы. Ставьте своих. Имейте свою внешнюю политику. Вам жить с Россией долгое время, так что, пожалуйста, договоритесь с Россией. На повестке дня серьезные проблемы безопасности, но бряцание оружием и русофобия не на руку вашей безопасности вовсе".

Коллективная Европа сегодня действительно нуждается в политиках, которые способны брать на себя ответственность. Стратегия подчинения и поиск опоры во внешних акторах в виде США и Великобритании неизбежно и дальше будет приводить к реализации политики, направленной на достижение чужих интересов.