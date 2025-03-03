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Специальный репортаж | Имперские амбиции Польши. Проект "Междуморье"

03.03.2025

Имперские амбиции Польши. Проект "Междуморье" получит новый импульс для развития. Междуморье - давний имперский проект Польши по возрождению "Речи Посполитой" получает новый импульс с окончанием конфликта на Украине. Было бы наивно полагать, что военно-политический кризис в центре Европы закончится некой всеобъемлющей дружбой и глобальным процветанием. Закладываются основы для нового витка конфронтации. Подробности в "Специальном репортаже".

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Специальный репортаж | Имперские амбиции Польши. Проект "Междуморье"

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