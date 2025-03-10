3.58 BYN
3.20 BYN
3.48 BYN
Профессор Малинен видит явные признаки подготовки Европы к войне с Россией
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02562d6c-bfde-4c8e-a301-1e4530de6ecb/conversions/74d0ddf1-32dd-4dd2-b0e9-d2d797e53135-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02562d6c-bfde-4c8e-a301-1e4530de6ecb/conversions/74d0ddf1-32dd-4dd2-b0e9-d2d797e53135-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02562d6c-bfde-4c8e-a301-1e4530de6ecb/conversions/74d0ddf1-32dd-4dd2-b0e9-d2d797e53135-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02562d6c-bfde-4c8e-a301-1e4530de6ecb/conversions/74d0ddf1-32dd-4dd2-b0e9-d2d797e53135-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byЗначительная часть европейских стран стоит на пороге военного конфликта с Россией
Профессор Малинен видит явные признаки подготовки Европы к войне с Россиейnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02562d6c-bfde-4c8e-a301-1e4530de6ecb/conversions/74d0ddf1-32dd-4dd2-b0e9-d2d797e53135-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02562d6c-bfde-4c8e-a301-1e4530de6ecb/conversions/74d0ddf1-32dd-4dd2-b0e9-d2d797e53135-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02562d6c-bfde-4c8e-a301-1e4530de6ecb/conversions/74d0ddf1-32dd-4dd2-b0e9-d2d797e53135-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02562d6c-bfde-4c8e-a301-1e4530de6ecb/conversions/74d0ddf1-32dd-4dd2-b0e9-d2d797e53135-xl-___webp_1920.webp 1920w
Значительная часть европейских стран стоит на пороге военного конфликта с Россией, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X. Об этом сообщает РИА Новости.
"США под руководством президента Дональда Трампа находятся в начальной стадии возобновления деловых отношений с Москвой, возможно, для сотрудничества в добыче крупных запасов минеральных ресурсов в России, а в то время большая часть европейских стран - в начальной стадии вступления в войну с Россией", - написал он.