Профессор Малинен видит явные признаки подготовки Европы к войне с Россией

Значительная часть европейских стран стоит на пороге военного конфликта с Россией, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X. Об этом сообщает РИА Новости.

"США под руководством президента Дональда Трампа находятся в начальной стадии возобновления деловых отношений с Москвой, возможно, для сотрудничества в добыче крупных запасов минеральных ресурсов в России, а в то время большая часть европейских стран - в начальной стадии вступления в войну с Россией", - написал он.