Профсоюзы Финляндии объявили о забастовках на промышленном секторе

В Финляндии ряд профсоюзов объявил о проведении забастовок. Большинство из них затрагивает промышленность. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на финскую государственную телерадиокомпанию Yle.

Так, несколько профсоюзов объявили о начале протестных акций, чтобы добиться приемлемого результата на переговорах по условиям труда, проводимых Индустриальным профсоюзом и работодателями технологической и химической промышленности. Как ожидается, первый этап забастовки продлится шесть дней. Причиной забастовки стали разногласия по поводу повышения зарплат сотрудникам. Организации, входящие в Центральное объединение профсоюзов (SAK), включая Индустриальный профсоюз, требуют 10-процентного повышения зарплат в течение двух лет, однако работодатели отклоняют это требование, называя его нереалистичным.

Кроме того, семь других профсоюзов, среди которых Профсоюз работников автомобильного и транспортного сектора и Профсоюз работников сферы услуг, объявили о поддерживающих действиях для ускорения застопорившихся переговоров по коллективным трудовым договорам. Пилоты Finnair также подключились к протестным акциям из-за собственных переговоров по условиям труда.

Как ожидается, волна забастовок продлится до 14 февраля, если стороны не придут к соглашению. Забастовки затронут более ста объектов, включая разные крупные компании.