Профсоюзы Молдовы назвали бюджет страны на 2026 год антисоциальным

В Молдове разгорается спор вокруг бюджета страны на 2026 год. Национальная конфедерация профсоюзов назвала документ антисоциальным и заявила, что он не учитывает интересы трудящихся, а также пенсионеров.

Законопроект не предусматривает достаточного роста зарплат и соцвыплат, а также не компенсирует рост цен и инфляцию.