Профсоюзы Молдовы назвали бюджет страны на 2026 год антисоциальным
Автор:Редакция news.by
В Молдове разгорается спор вокруг бюджета страны на 2026 год. Национальная конфедерация профсоюзов назвала документ антисоциальным и заявила, что он не учитывает интересы трудящихся, а также пенсионеров.
Законопроект не предусматривает достаточного роста зарплат и соцвыплат, а также не компенсирует рост цен и инфляцию.
В организации подчеркнули, что в условиях падения уровня жизни молдаван такой подход может привести к усилению социальной напряженности. Профсоюзы требуют досрочного пересмотра бюджета и включения в него реальных мер по поддержке населения.