Прокуратура Франции грозит Ле Пен 5 годами тюрьмы

Накануне прокурор Парижа запросил для опального политика штраф в размере 300 тысяч евро, 5 лет заключения и лишение права участвовать в выборах. Если суд признает ее виновной, Ле Пен не сможет участвовать в избирательных кампаниях, даже если обжалует приговор.