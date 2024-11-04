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Прокуратура Франции грозит Ле Пен 5 годами тюрьмы

Прокуратура добивается 5-летнего тюремного срока для Марин Ле Пен.

Накануне прокурор Парижа запросил для опального политика штраф в размере 300 тысяч евро, 5 лет заключения и лишение права участвовать в выборах. Если суд признает ее виновной, Ле Пен не сможет участвовать в избирательных кампаниях, даже если обжалует приговор.

Марин Ле Пен и ее партию "Национальное объединение" обвиняют в том, что они якобы использовали деньги Европарламента для оплаты труда своих сотрудников.

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