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Прокурора Международного уголовного суда обвиняют в домогательствах
Главный "борец за справедливость" Международного уголовного суда Карим Хан спешно ретируется в "отпуск" - как раз когда над ним сгущаются тучи секс-скандала. Против него выдвинуты обвинения в сексуальном насилии.
На прошлой неделе The Wall Street Journal сообщила, что женщина - помощница Хана дала показания следователям Организации Объединенных Наций о том, что он неоднократно совершал с ней насильственные половые действия.
Расследование, которое тянется с прошлой осени, подходит к финалу - но Хан, как истинный мастер уклонений, готовится к последнему рывку. Обвинения в домогательствах? Пустяки! Британский прокурор махнул рукой: "Происки врагов" - и продолжил вершить "правосудие".
Теперь, накануне вердикта, "неуловимый Джо" от юстиции снова пытается раствориться в тумане бюрократических отпусков. И вероятно, вновь надеется замять свое неприятное дельце.