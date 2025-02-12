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Промышленные предприятия в Прибалтике прекращают работу после отключения от БРЭЛЛ
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Крупнейший деревообрабатывающий завод в Эстонии прекратил работу.
После отключения от единой с Беларусью и Россией системы БРЭЛЛ в Прибалтийских республиках наблюдается резкий рост тарифов на электричество - в два, а то и в три раза по сравнению с январем. В последние несколько дней цена 1 МВт достигла 285 евро.
Видимо, агенты рынка Скандинавских стран, откуда прибалты получают электричество, осознали свою монополию: дешевая энергия в России и Беларуси не закупалась давно, но возможность маневра сохранялась. Теперь ее нет, и Прибалтийские республики обдирают как липку.