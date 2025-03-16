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Прорыв в хирургии - как союзная программа помогает детям Беларуси и России с тяжелыми травмами
От исследований в вечной мерзлоте и научных разработок в невесомости до создания машин искусственного интеллекта для всех сфер экономики и технологий, которые делают жизнь в Союзном государстве более комфортной, безопасной и с выходом на совершенно новое качество. Все это совместный труд ученых Беларуси и России, которые в тандеме достигают новых вершин. В центре такой союзной политики человек, ведь все запросы к науке идут от жизни.
Тишину в операционной нарушают лишь четкие команды хирурга. Санкт-Петербург. На столе парень с переломом шеи. Технология его спасения - результат работы на практике союзной программы.
Парень попал в аварию еще пару лет назад. Вряд ли врачи могли бы вернуть ему былую подвижность и комфорт жизни. Но ученые разработали технологии и системы, которые сегодня творят чудеса. Это только один из примеров, как союзная программа уже работает на качество и доступность высокотехнологичной медицины.
Результатом масштабной исследовательской работы стало создание диагностической платформы для детей с врожденными деформациями позвоночника. Такие пациенты раньше, за редким исключением, не доживали к 20 лет.
Сергей Виссарионов, директор НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера, профессор, доктор медицинских наук:
"Это очень важная и значимая вещь, во всяком случае, на сегодняшний день в мировой медицине, и она не имеет никаких аналогов".
Теперь хирурги могут браться за пациентов первых лет жизни. Создали не только конструкции, которые исправляют деформации, но и разработали хирургические технологии. Конструкции не мешают ребенку расти и развиваться. При этом аддитивные технологии тоже в помощь для выбора самого оптимального протокола операции.
Дмитрий Кокушкин, ведущий научный сотрудник НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера, кандидат медицинских наук:
"Уже при помощи этих шаблонов-направителей мы можем достаточно хорошо и быстро сформировать в позвонках каналы для винтов. Это сокращает время операции, уменьшает ее в какой-то мере травматичность, уменьшает объем кровопотери, в конечном итоге приходится делать меньшее количество контрольных рентгеновских снимков".
Союзная программа сработала на создание единой системы оказания помощи детям Беларуси и России с тяжелыми травмами. Это о доступности каждому медицины высоких технологий.
В центре союзной политики Беларуси и России стоит человек, ведь все запросы к науке идут от жизни. Подробности смотрите в "Специальном репортаже".