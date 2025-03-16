Прорыв в хирургии - как союзная программа помогает детям Беларуси и России с тяжелыми травмами

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43ae8f15-7da7-4018-98c6-523935165a19/conversions/e99411fd-eabb-4382-8436-88f0b2e71249-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43ae8f15-7da7-4018-98c6-523935165a19/conversions/e99411fd-eabb-4382-8436-88f0b2e71249-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43ae8f15-7da7-4018-98c6-523935165a19/conversions/e99411fd-eabb-4382-8436-88f0b2e71249-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43ae8f15-7da7-4018-98c6-523935165a19/conversions/e99411fd-eabb-4382-8436-88f0b2e71249-xl-___webp_1920.webp 1920w

От исследований в вечной мерзлоте и научных разработок в невесомости до создания машин искусственного интеллекта для всех сфер экономики и технологий, которые делают жизнь в Союзном государстве более комфортной, безопасной и с выходом на совершенно новое качество. Все это совместный труд ученых Беларуси и России, которые в тандеме достигают новых вершин. В центре такой союзной политики человек, ведь все запросы к науке идут от жизни.

Тишину в операционной нарушают лишь четкие команды хирурга. Санкт-Петербург. На столе парень с переломом шеи. Технология его спасения - результат работы на практике союзной программы.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/de29b0d0-8994-4f31-ac87-54358e616577/conversions/af063380-81f2-401d-ad10-984b6c3daabc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/de29b0d0-8994-4f31-ac87-54358e616577/conversions/af063380-81f2-401d-ad10-984b6c3daabc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/de29b0d0-8994-4f31-ac87-54358e616577/conversions/af063380-81f2-401d-ad10-984b6c3daabc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/de29b0d0-8994-4f31-ac87-54358e616577/conversions/af063380-81f2-401d-ad10-984b6c3daabc-xl-___webp_1920.webp 1920w

Парень попал в аварию еще пару лет назад. Вряд ли врачи могли бы вернуть ему былую подвижность и комфорт жизни. Но ученые разработали технологии и системы, которые сегодня творят чудеса. Это только один из примеров, как союзная программа уже работает на качество и доступность высокотехнологичной медицины.

Результатом масштабной исследовательской работы стало создание диагностической платформы для детей с врожденными деформациями позвоночника. Такие пациенты раньше, за редким исключением, не доживали к 20 лет.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03dff36b-8eee-476a-8b5a-da1d55243121/conversions/258fc01d-58ba-47fb-bf4a-a94702ddd79a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03dff36b-8eee-476a-8b5a-da1d55243121/conversions/258fc01d-58ba-47fb-bf4a-a94702ddd79a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03dff36b-8eee-476a-8b5a-da1d55243121/conversions/258fc01d-58ba-47fb-bf4a-a94702ddd79a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03dff36b-8eee-476a-8b5a-da1d55243121/conversions/258fc01d-58ba-47fb-bf4a-a94702ddd79a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сергей Виссарионов, директор НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера, профессор, доктор медицинских наук:

"Это очень важная и значимая вещь, во всяком случае, на сегодняшний день в мировой медицине, и она не имеет никаких аналогов".

Теперь хирурги могут браться за пациентов первых лет жизни. Создали не только конструкции, которые исправляют деформации, но и разработали хирургические технологии. Конструкции не мешают ребенку расти и развиваться. При этом аддитивные технологии тоже в помощь для выбора самого оптимального протокола операции.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f76a55a-e237-4c80-bfa8-450d99277ce0/conversions/c8cf1520-8b4f-43e7-8600-524eb531b68c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f76a55a-e237-4c80-bfa8-450d99277ce0/conversions/c8cf1520-8b4f-43e7-8600-524eb531b68c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f76a55a-e237-4c80-bfa8-450d99277ce0/conversions/c8cf1520-8b4f-43e7-8600-524eb531b68c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f76a55a-e237-4c80-bfa8-450d99277ce0/conversions/c8cf1520-8b4f-43e7-8600-524eb531b68c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дмитрий Кокушкин, ведущий научный сотрудник НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера, кандидат медицинских наук:

"Уже при помощи этих шаблонов-направителей мы можем достаточно хорошо и быстро сформировать в позвонках каналы для винтов. Это сокращает время операции, уменьшает ее в какой-то мере травматичность, уменьшает объем кровопотери, в конечном итоге приходится делать меньшее количество контрольных рентгеновских снимков".

Союзная программа сработала на создание единой системы оказания помощи детям Беларуси и России с тяжелыми травмами. Это о доступности каждому медицины высоких технологий.