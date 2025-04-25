Прощание с Папой Франциском проходит в соборе Святого Петра в Риме

Началась поминальная месса по Папе Римскому Франциску в соборе Святого Петра и перенос тела для захоронения в Санта-Мария-Маджоре. Возглавляет мессу кардинал Джованни Баттиста Ре, декан Коллегии кардиналов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Euronews.

Евхаристическое богослужение завершится молитвой Ultima commendatio и молитвой Valedictio. Итальянская ежедневная газета Corriere della Sera сообщает, что кардинал окропит тело Папы Франциска святой водой и ладаном, что ознаменует начало novemdiales, или девяти дней траура по покойному понтифику. Затем гроб будет торжественно перенесен в базилику Санта-Мария-Маджоре, выбранное Папой Франциском место упокоения.

На площади установлено пять больших экранов, чтобы тысячи присутствовавших могли наблюдать за похоронами: два под церковным двором, еще два по бокам колоннады и один на Виа делла Кончилиационе - главной улице, ведущей к площади.

По последним оценкам римской полиции, более 140 тыс. человек собрались на площади Святого Петра. В Ватикан прибыли 140 делегаций, чтобы почтить память покойного лидера католической церкви. Еще 100 тыс. человек уже собрались на Виа делла Кончилиационе и вдоль близлежащих дорог.

Папа Франциск, глава 1,4 млрд католиков мира, скончался в своем доме в Каса-Санта-Марта 21 апреля в возрасте 88 лет после инсульта и последующей сердечной недостаточности. Он восстанавливался после двусторонней пневмонии, из-за которой провел в больнице пять недель.