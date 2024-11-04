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Проснулся один из самых крупных вулканов мира

В Мексике проснулся Попокатепетль. Один из самых крупных вулканов мира.

За минувшие сутки зафиксировано более 20 выбросов пепла и дыма. Вулканическое облако поднялось на высоту нескольких тысяч метров. Оно способно повредить двигатели и иллюминаторы самолета, а также значительно понизить область видимости.

Местных жителей просят не приближаться к кратеру из-за риска падения раскаленных осколков.

Пока Вулкану присвоен второй уровень угрозы.

Проснувшийся исполин расположен примерно в 70 км от Мехико. 

Мексикаизвержение вулкана

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