Проснулся один из самых крупных вулканов мира

В Мексике проснулся Попокатепетль. Один из самых крупных вулканов мира.



За минувшие сутки зафиксировано более 20 выбросов пепла и дыма. Вулканическое облако поднялось на высоту нескольких тысяч метров. Оно способно повредить двигатели и иллюминаторы самолета, а также значительно понизить область видимости.



Местных жителей просят не приближаться к кратеру из-за риска падения раскаленных осколков.



Пока Вулкану присвоен второй уровень угрозы.



Проснувшийся исполин расположен примерно в 70 км от Мехико.