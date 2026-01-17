Протестующие атаковали сторонников миграционной службы в Миннеаполисе

Демонстрации в Миннеаполисе переросли в ожесточенные столкновения. В США продолжаются массовые протесты против действий американской иммиграционной службы. На этот раз демонстранты схлестнулись с группой правых активистов - сторонников организации, бросая в них воздушные шары с водой, которые стали опасным оружием при минусовой температуре. Среди пострадавших - активист Джейк Ланг. Кадры с расправой и чудесным спасением вирусятся в социальных сетях.