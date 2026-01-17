3.71 BYN
Протестующие атаковали сторонников миграционной службы в Миннеаполисе
Демонстрации в Миннеаполисе переросли в ожесточенные столкновения. В США продолжаются массовые протесты против действий американской иммиграционной службы. На этот раз демонстранты схлестнулись с группой правых активистов - сторонников организации, бросая в них воздушные шары с водой, которые стали опасным оружием при минусовой температуре. Среди пострадавших - активист Джейк Ланг. Кадры с расправой и чудесным спасением вирусятся в социальных сетях.
Федеральные власти возложили ответственность за эскалацию на местную администрацию. Назревает внутриполитический кризис. Миннеаполис, уже переживший волну беспорядков после гибели Джорджа Флойда в 2020 году, вновь оказался символом противостояния между столицей и городами, отстаивающими собственный подход к вопросам безопасности и миграции.