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Протестующие в Абхазии предприняли вторую попытку прорыва в здание парламента

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Фото ТАСС

Оппозиция в Абхазии предприняла вторую попытку прорыва в здание парламента, поврежден забор, сообщает ТАСС.

Находящиеся на месте сотрудники силовых структур сдерживают и оттесняют митингующих. Применены как минимум две дымовые шашки. Против протестующих использовали слезоточивый газ.

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