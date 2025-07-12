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Протесты в Северной Ирландии: множится число недовольных неконтролируемой миграцией
Британская полиция жесточайшим образом пресекает выступления, направленные против мигрантов, поэтому протестующим приходится быть изобретательными.
В Северной Ирландии граждане возвели гигантский деревянный постамент, увенчанный изображением лодки с мигрантами-нелегалами. Закончив это сооружение, его при полном одобрении публики сожгли.
Власти уже возбудили уголовное дело по подозрению в совершении "преступления ненависти". В Северной Ирландии около месяца назад жертвой приезжих румын стал подросток. Виновники преступления, похоже, отделаются только символическим наказанием.
В регионе вспыхнула волна протестов, которые были подавлены властями без всякой жалости. Очевидно, однако, что недовольство подспудно кипит и грозит непредсказуемым взрывом. Между тем, за год Соединенное Королевство принимает до миллиона беженцев.