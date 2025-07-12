Протесты в Северной Ирландии: множится число недовольных неконтролируемой миграцией

Британская полиция жесточайшим образом пресекает выступления, направленные против мигрантов, поэтому протестующим приходится быть изобретательными.

В Северной Ирландии граждане возвели гигантский деревянный постамент, увенчанный изображением лодки с мигрантами-нелегалами. Закончив это сооружение, его при полном одобрении публики сожгли.

Власти уже возбудили уголовное дело по подозрению в совершении "преступления ненависти". В Северной Ирландии около месяца назад жертвой приезжих румын стал подросток. Виновники преступления, похоже, отделаются только символическим наказанием.