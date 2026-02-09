Протесты в Сиднее переросли в ожесточенные столкновения с полицией

Масштабные беспорядки сотрясли Сидней. Пропалестинские и антиизраильские группы вышли на улицы в знак протеста против визита президента Израиля в Австралию. Митинги стремительно переросли в ожесточенные столкновения с полицией. Для разгона толпы силовики применили перцовый газ.

Для охраны порядка на улицах Сиднея задействовано около 3 тыс. сотрудников полиции. В период визита президента Израиля полиции предоставлены расширенные полномочия. В их числе право разделять и перемещать толпы, ограничивать доступ в отдельные районы города, требовать от людей покинуть определенные зоны, а также досматривать транспортные средства.