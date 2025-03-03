Протесты в Тель-Авиве закончились столкновениями противников войны с охраной премьера Нетаньяху

Служба безопасности премьер-министра, у резиденции которого начались беспорядки, вынуждена была применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Требования протестующих были просты: немедленное прекращение военной операции в секторе Газа и вывод ЦАХАЛ на территорию Израиля.

После обмена заложниками и заключенными-палестинцами, которым увенчался первый этап перемирия Израиля и ХАМАС, дальнейшие шаги не определены. ЦАХАЛ сохраняет присутствие в секторе Газа и готов применить оружие в любой момент, в Израиле же идея бесконечно продолжать войну крайне непопулярна.