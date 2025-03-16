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Против НАТО и гонки вооружений вышли протестующие в Мадриде
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1_52025-03-16T10:32:37.000000Z00
В Испании призвали отказаться от увеличения расходов на оборону. Против НАТО и гонки вооружений вышли протестующие в Мадриде.
Участники акции собрались у здания Министерства иностранных дел Испании, призывая власти страны выйти из Североатлантического альянса на фоне сообщений о перевооружении Европы.
По словам участников, европейские лидеры, призывающие к увеличению расходов на оборону, в погоне за наживой ведут Европу к третьей мировой войне.