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Против НАТО и гонки вооружений вышли протестующие в Мадриде

В Испании призвали отказаться от увеличения расходов на оборону. Против НАТО и гонки вооружений вышли протестующие в Мадриде.

Участники акции собрались у здания Министерства иностранных дел Испании, призывая власти страны выйти из Североатлантического альянса на фоне сообщений о перевооружении Европы.

По словам участников, европейские лидеры, призывающие к увеличению расходов на оборону, в погоне за наживой ведут Европу к третьей мировой войне.

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