В Испании призвали отказаться от увеличения расходов на оборону. Против НАТО и гонки вооружений вышли протестующие в Мадриде.



Участники акции собрались у здания Министерства иностранных дел Испании, призывая власти страны выйти из Североатлантического альянса на фоне сообщений о перевооружении Европы.



По словам участников, европейские лидеры, призывающие к увеличению расходов на оборону, в погоне за наживой ведут Европу к третьей мировой войне.