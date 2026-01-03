Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Провалы года или кого выгнал народ в ЕС - в "Понятной политике"

Что происходит в Европе? Она разваливается сама. Отставки политиков и провалы года. Кого выгнал народ? И кто может потерять должности в ближайшее время? Рекордные антирейтинги, волны протестов и горячая нелюбовь общества.

В "Понятной политике" - марафон недовольства и потрясений. В понедельник, 5 января, после "Панорамы", а также на нашем сайте News.by и мультимедийном портале VIDEOBEL.BY.

Разделы:

В миреОбщество

Теги:

Понятная политика