Провалы года или кого выгнал народ в ЕС - в "Понятной политике"
Автор:Редакция news.by
Что происходит в Европе? Она разваливается сама. Отставки политиков и провалы года. Кого выгнал народ? И кто может потерять должности в ближайшее время? Рекордные антирейтинги, волны протестов и горячая нелюбовь общества.
В "Понятной политике" - марафон недовольства и потрясений. В понедельник, 5 января, после "Панорамы", а также на нашем сайте News.by и мультимедийном портале VIDEOBEL.BY.