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Проверка готовности. ВМФ России начал масштабные учения "Июльский шторм"

Военно-морской флот России начал масштабные учения "Июльский шторм".

В них принимают участие до 150 кораблей и судов, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и спецтехники, свыше 15 тыс. военных.

Учения продлятся до 27 июля в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, а также Балтийского и Каспийского морей.

Основная цель - проверка готовности флота к нестандартным задачам и применению высокоточного вооружения. 

Россиявоенные учения