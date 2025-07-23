Проверка готовности. ВМФ России начал масштабные учения "Июльский шторм"

Военно-морской флот России начал масштабные учения "Июльский шторм".



В них принимают участие до 150 кораблей и судов, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и спецтехники, свыше 15 тыс. военных.



Учения продлятся до 27 июля в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, а также Балтийского и Каспийского морей.



Основная цель - проверка готовности флота к нестандартным задачам и применению высокоточного вооружения.