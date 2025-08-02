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Проверка на прочность - дайвер выжил спустя пять суток в подводном плену
Автор:Редакция news.by
Дайвер из Китая провел пять суток в подводной пещере и остался жив.
История случилась 19 июля в провинции Хунань. 40-летний подводник-любитель по фамилии Ван отправился на погружение в реку вместе со своим другом. Но вскоре после начала дайвинга мужчина исчез.
Позднее стало известно, что он случайно заплыл в подводную пещеру, вход в которую расположен на глубине около 9 метров, и заблудился внутри.
Ван нашел внутри пещеры крупный воздушный карман, где смог дышать. Позже рассказал, что в течение пяти суток не ориентировался ни в пространстве, ни во времени. Питался сырой рыбой. Он подал сигнал с помощью фонарика аквалангистам-спасателям и был вызволен.