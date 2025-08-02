Проверка на прочность - дайвер выжил спустя пять суток в подводном плену

Дайвер из Китая провел пять суток в подводной пещере и остался жив.

История случилась 19 июля в провинции Хунань. 40-летний подводник-любитель по фамилии Ван отправился на погружение в реку вместе со своим другом. Но вскоре после начала дайвинга мужчина исчез.

Позднее стало известно, что он случайно заплыл в подводную пещеру, вход в которую расположен на глубине около 9 метров, и заблудился внутри.

дайвер-любитель из Китая погружается в реку со своими друзьями news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/09fda793-a536-4ab7-95ab-2b7dd8856858/conversions/e4f9a8ae-1948-4332-8039-392bcb6cc010-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/09fda793-a536-4ab7-95ab-2b7dd8856858/conversions/e4f9a8ae-1948-4332-8039-392bcb6cc010-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/09fda793-a536-4ab7-95ab-2b7dd8856858/conversions/e4f9a8ae-1948-4332-8039-392bcb6cc010-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/09fda793-a536-4ab7-95ab-2b7dd8856858/conversions/e4f9a8ae-1948-4332-8039-392bcb6cc010-xl-___webp_1920.webp 1920w