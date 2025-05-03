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Прямая угроза. Зеленский не дает гарантий безопасности мировым лидерам на параде 9 Мая в Москве
Мирная инициатива России не встретила понимания в Киеве. Зеленский отверг предложение Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 Мая - он настаивает на прекращении огня на 30 дней.
Зеленский также позволил себе прямую угрозу: заявил, что Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые приедут в Москву на парад Победы.
Ранее он уже делал намеки на то, что желает ударить по параду в столице России.
Отметим, Украина рассчитывала устроить 9 Мая собственную "демонстрацию поддержки", пригласив первые лица ЕС. Но планы сорвались - у евролидеров нашлись дела поважнее.