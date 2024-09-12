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Пункт пропуска "Медика" может быть заблокирован польскими фермерами до конца 2024 года
Польские фермеры вновь начинают общенациональную акцию протеста. Они намерены блокировать пункты пропуска на украинских рубежах.
Уже 8 октября станет невозможным пересечение границы грузовиками через КПП "Медика".
Фермеры намерены проводить акцию до 31 декабря.
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