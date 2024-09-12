ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Пункт пропуска "Медика" может быть заблокирован польскими фермерами до конца 2024 года

Польские фермеры вновь начинают общенациональную акцию протеста. Они намерены блокировать пункты пропуска на украинских рубежах.

Уже 8 октября станет невозможным пересечение границы грузовиками через КПП "Медика".

Фермеры намерены проводить акцию до 31 декабря.

Польшафермыпротестыграница

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все