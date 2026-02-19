Глава Евродипломатии Кая Каллас могла бы стать главным претендентом на премию за политическую бездарность, если бы такая награда существовала, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков, пишет РИА Новости.

Каллас распространила среди государств-членов ЕС документ с требованиями к России по Украине, писало ранее "Страна.ua".

"Если бы политикам, как актерам за неудачные роли, присуждали "Золотую малину" за политическую бездарность, то главным претендентом на такую премию, несомненно, должна была бы стать Кая Каллас. Премию ей можно дать и по совокупности "достижений", а можно и за последнюю роль - комический фарс со списком требований ЕС к России", - написал Пушков в своем телеграм-канале.

Сенатор отметил, что в списке Каллас ровно те же требования, которые известны уже несколько лет, то есть вообще ничего нового: "Одни лишь невыполнимые требования к России, давно отброшенные ходом событий".