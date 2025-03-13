Путин: Беларусь и Россия являются надежными союзниками

"Беларусь и Россия не только ближайшие соседи, но и надежные союзники, подлинно стратегические партнеры и настоящие друзья. В основе нашего сотрудничества лежат незыблемые принципы взаимного уважения и учета интересов друг друга, а также многовековая совместная история, сложившаяся между многими россиянами и белорусами тесные родственные узы, приверженность общим нравственным и духовным ценностям", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.