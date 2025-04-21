Путин: Боевые действия возобновились после пасхального перемирия

Боевые действия возобновились после пасхального перемирия, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщают РИА Новости.

"Боевые действия возобновились, мы об этом сказали с самого начала, когда объявляли перемирие", - сказал Путин журналистам после вручения премии "Служение" в рамках II Всероссийского муниципального форума "Малая родина - сила России", отвечая на вопрос, возобновились ли боевые действия после окончания пасхального перемирия.