3.68 BYN
3.06 BYN
3.48 BYN
Путин: Боевые действия возобновились после пасхального перемирия
Боевые действия возобновились после пасхального перемирия, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщают РИА Новости.
"Боевые действия возобновились, мы об этом сказали с самого начала, когда объявляли перемирие", - сказал Путин журналистам после вручения премии "Служение" в рамках II Всероссийского муниципального форума "Малая родина - сила России", отвечая на вопрос, возобновились ли боевые действия после окончания пасхального перемирия.
Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным 19 апреля, перестало действовать с 00:00 21 апреля. Российские военные строго соблюдали перемирие, но после его окончания продолжили проведение специальной военной операции, заявило Минобороны. В понедельник МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тыс. его нарушений украинской стороной.