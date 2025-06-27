Путин: Европейские коллеги все время "хоронят" Россию, хотя сами на грани выживания

Президент РФ Владимир Путин, характеризуя ситуацию в экономике как в России, так и в Европе, отметил, что европейские коллеги все время "хоронят" Россию, хотя сами испытывают большие трудности на грани выживания. Об этом информирует ТАСС.

Путин напомнил, что в 2024 году российская экономика выросла на 4,3%, "в этом году будет скромнее намного, с целью борьбы с инфляцией - но мы целенаправленно это делаем. А в Еврозоне рост 0,9%".

Он также обратил внимание на заявления лидеров европейских стран о якобы проблемах Вооруженных сил РФ, стратегическом поражении страны и на одновременное распространение мифов о нападении России на страны НАТО.

"Логика-то где? Если у нас все разваливается, что же мы собираемся нападать на НАТО? Ну чушь несут и сами в это точно не верят, а свое население стараются в этом убедить для того, чтобы выдавить из людей побольше денег и чтобы они согласились нести тяжелое бремя этих расходов в социальной сфере", - отметил он.