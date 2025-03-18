Путин и Трамп обсудили, как решить конфликт в Украине

Российский лидер среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал команду военным по реализации этого предложения.

Об Украине

Путин и Трамп продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины;

Российский лидер подтвердил принципиальную приверженность мирному разрешению конфликта;

Путин положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней.

Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду.

В этом контексте Москва указала на необходимость остановки принудительной мобилизации в Украине и перевооружения ВСУ.

Ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путем должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.

Путин и Трамп обратили внимание на варварские преступления террористического характера, совершенные украинскими боевиками против мирных жителей в Курской области.

Отмечены также серьезные риски, связанные с недоговороспособностью киевского режима, который уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договоренности.

Москва в качестве жеста доброй воли передаст Киеву 23 тяжелораненых военнослужащих ВСУ, находящихся на излечении в России;

19 марта между российской и украинской сторонами будет осуществлен обмен пленными по формуле "175 на 175";

Москва и Вашингтон договорись создать экспертные группы для работы над достижением украинского урегулирования.

О двусторонних отношениях и международной обстановке

Путин и Трамп обсудили ряд идей, идущих в направлении развития в перспективе взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике;

Лидеры затронули ряд международных вопросов, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря:

Будут предприняты совместные усилия в целях стабилизации обстановки в кризисных точках, налаживания взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности. Это в свою очередь будет способствовать оздоровлению общей атмосферы российско-американских отношений.

Президент России конструктивно отреагировал на высказанную американским коллегой идею реализации инициативы о безопасности судоходства в акватории Черного моря;

Путин и Трамп сошлись во мнении, что Иран никогда не должен оказаться в позиции, при которой сможет уничтожить Израиль.

В предыдущий раз главы двух стран общались 12 февраля, тогда переговоры продлились почти полтора часа. Среди прочего они обсудили ситуацию в Украине и договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.