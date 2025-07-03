Путин и Трамп поговорили по телефону

Фото ТАСС и АР news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f0f8c951-3fca-4013-b103-f97990c64015/conversions/b3fd1765-8f01-423e-9079-69e1e8abf654-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f0f8c951-3fca-4013-b103-f97990c64015/conversions/b3fd1765-8f01-423e-9079-69e1e8abf654-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f0f8c951-3fca-4013-b103-f97990c64015/conversions/b3fd1765-8f01-423e-9079-69e1e8abf654-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f0f8c951-3fca-4013-b103-f97990c64015/conversions/b3fd1765-8f01-423e-9079-69e1e8abf654-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото ТАСС и АР

Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. Они обсудили урегулирование украинского конфликта и ситуацию на Ближнем Востоке. Подробности сообщает РИА Новости.

Об украинском конфликте

Собеседники обменялись мнениями по ситуации в Украине.

Путин подчеркнул готовность российской стороны продолжать переговоры.

Он проинформировал американского коллегу о реализации стамбульских договоренностей.

Конкретно содержание возможного третьего раунда переговоров в Стамбуле не обсуждалось, но Россия готова к нему.

Трамп вновь ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий.

"Наш президент также сказал, что Россия будет добиваться поставленных целей, то есть устранения всех первопричин, приведших к нынешнему положению дел, к нынешней конфронтации. И от этих целей Россия не отступится", - рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Тему частичной остановки поставок американского оружия в Украину собеседники не затрагивали.

О Ближнем Востоке

Президенты поговорили о ситуации вокруг Ирана и на Ближнем Востоке в целом.

Путин подчеркнул важность урегулирования всех спорных вопросов исключительно политико-дипломатическими средствами.

Стороны условились продолжать контакты по этому вопросу по линии внешнеполитических ведомств, министерств обороны и между помощниками президентов.

Они также затронули развитие событий в Сирии и выразили намерение продолжать диалог в этом направлении.

О перспективах сотрудничества

Путин и Трамп подтвердили заинтересованность в совместных экономических проектах, в частности в энергетике и космосе.

Путин передал американскому коллеге предложение об обмене кинолентами, о котором шла речь на форуме АСИ.

"Владимир Путин упомянул, что буквально перед разговором с Дональдом Трампом он общался с представителями российского бизнес-сообщества. Была, в частности, в ходе этой встречи высказана мысль об обмене между двумя странами кинопродукцией, которая продвигает традиционные ценности, близкие нам и администрации Трампа. Трамп тут же среагировал, сказал, что ему эта идея импонирует", - рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Поздравления от Путина

Трамп рассказал об успешном прохождении в конгрессе законопроекта о реформе в налоговой, миграционной и энергетической сферах.

Путин пожелал американскому лидеру успехов и поздравил с Днем независимости США, который отмечается 4 июля.

Он отметил, что Россия сыграла не последнюю роль в становлении американской государственности.

Детали разговора

Лидеры России и США общались почти час.

Возможную личную встречу они не обсуждали, но договоренность о ней будет достигнута при необходимости.

"В целом, хотел бы отметить, что разговор президентов, как всегда между этими лидерами, шел на одной волне, был откровенным, деловым и конкретным", - рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Президенты продолжат общение в ближайшее время.

Последними положили трубку переводчики.