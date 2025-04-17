Путин наградил Захарову орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

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Президент Владимир Путин наградил официального представителя МИД России Марию Захарову орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, следует из указа, опубликованного на портале правовой информации. Об этом пишет РИА Новости.



"За вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю дипломатическую службу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Захарову Марию Владимировну - директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации", - говорится в документе.

Она, в свою очередь, выразила благодарность за столь высокую оценку.

"Служу России, Родине моей любимой, нашему великому народу!" - написала представитель внешнеполитического ведомства в Telegram-канале.