Путин назвал условие прекращения конфликта в Украине

Президент России назвал условие прекращения конфликта в Украине. Это случится, "когда ВСУ уйдут с занимаемых ими территорий, в обратном случае Россия добьется этого вооруженным путем".

Владимир Путин также заявил, что считает бессмысленным подписывать документы по урегулированию с нынешними украинскими властями, напомнив, что даже в условиях военного положения только Рада имеет право на продление своих полномочий, а вот президентский срок не может быть продлен. Москве нужно международное признание новых территорий, но не от Киева.