3.71 BYN
2.92 BYN
3.38 BYN
Путин назвал условие прекращения конфликта в Украине
Президент России назвал условие прекращения конфликта в Украине. Это случится, "когда ВСУ уйдут с занимаемых ими территорий, в обратном случае Россия добьется этого вооруженным путем".
Владимир Путин также заявил, что считает бессмысленным подписывать документы по урегулированию с нынешними украинскими властями, напомнив, что даже в условиях военного положения только Рада имеет право на продление своих полномочий, а вот президентский срок не может быть продлен. Москве нужно международное признание новых территорий, но не от Киева.
Помимо прочего, российский лидер заявил, что "план Трампа" может быть положен в основу мирного договора. И подтвердил: американская делегация должна приехать в Москву на следующей неделе. Переговорщиками по Украине со стороны России будут Мединский и представители МИД.