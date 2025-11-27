Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Путин назвал условие прекращения конфликта в Украине

Президент России назвал условие прекращения конфликта в Украине. Это случится, "когда ВСУ уйдут с занимаемых ими территорий, в обратном случае Россия добьется этого вооруженным путем".

Владимир Путин также заявил, что считает бессмысленным подписывать документы по урегулированию с нынешними украинскими властями, напомнив, что даже в условиях военного положения только Рада имеет право на продление своих полномочий, а вот президентский срок не может быть продлен. Москве нужно международное признание новых территорий, но не от Киева.

Путин: "План Трампа" может быть положен в основу мирного договора

Помимо прочего, российский лидер заявил, что "план Трампа" может быть положен в основу мирного договора. И подтвердил: американская делегация должна приехать в Москву на следующей неделе. Переговорщиками по Украине со стороны России будут Мединский и представители МИД.

