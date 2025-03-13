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Путин отметил, что Россию и Беларусь объединяют исторические связи
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Путин РИА2025-03-13T12:42:29.000000Z00
Россию и Беларусь объединяют исторические связи, их отношения являются примером для многих других стран, заявил Президент России Владимир Путин на переговорах с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в Кремле.
"Не лишним будет вспомнить еще раз - у нас (между Россией и Беларусью. - Прим. ред.) исторические связи, родственные узы между большим количеством людей. У нас и сегодня развиваются отношения таким образом, что они могли бы быть примером для отношений между многими другими странами и в сфере экономики, и в сфере обеспечения безопасности государств, нашего сотрудничества на международной арене", - сказал Владимир Путин во время российско-белорусских переговоров.