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Путин подписал указ о присвоении аэропорту Волгограда наименования "Сталинград"

Путин подписал указ о присвоении аэропорту Волгограда наименования "Сталинград"

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропорту Волгограда исторического названия "Сталинград". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"В целях увековечения Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов постановляю: присвоить международному аэропорту Волгоград историческое наименование "Сталинград", - говорится в тексте указа, который приводится в сообщении.

Фото: © РИА Новости / Кирилл Брага

аэропортСталинградВладимир Путин