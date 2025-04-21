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Путин подписал указ о присвоении аэропорту Волгограда наименования "Сталинград"
Путин подписал указ о присвоении аэропорту Волгограда наименования "Сталинград"news.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf858299-fccf-48ff-ae30-2cf341ffb678/conversions/ee6fb53f-6450-4112-bec9-886f5807fa74-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf858299-fccf-48ff-ae30-2cf341ffb678/conversions/ee6fb53f-6450-4112-bec9-886f5807fa74-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf858299-fccf-48ff-ae30-2cf341ffb678/conversions/ee6fb53f-6450-4112-bec9-886f5807fa74-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf858299-fccf-48ff-ae30-2cf341ffb678/conversions/ee6fb53f-6450-4112-bec9-886f5807fa74-xl-___webp_1920.webp 1920w
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропорту Волгограда исторического названия "Сталинград". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
"В целях увековечения Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов постановляю: присвоить международному аэропорту Волгоград историческое наименование "Сталинград", - говорится в тексте указа, который приводится в сообщении.
Фото: © РИА Новости / Кирилл Брага