Путин: В России создаются войска беспилотных систем как отдельный род войск

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Президент России Владимир Путин на совещании по теме вооружений потребовал обеспечить максимально быстрое и качественное развитие отрасли БПЛА, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на ТАСС.

"Беспилотники активно используются для разведки, для контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, для минирования и разминирования местности. Эффективность их применения постоянно растет. В этой связи отмечу, что сейчас у нас создаются войска беспилотных систем как отдельный род войск. И надо обеспечить их максимально быстрое и качественное развертывание и развитие", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что Россия накопила хороший опыт для создания такого рода войск.

"Мы знаем, как противник действует. Но в целом не считаю, что мы где-то в чем-то здесь опаздываем. Более того, мне кажется, что мы накопили хороший опыт для того, чтобы создать этот род войск. Речь о подготовке кадров, о производстве, поставках современных аппаратов, способных усилить боевые возможности наших войск", - отметил президент России.

Владимир Путин подчеркнул, что новая госпрограмма вооружения должна обеспечить формирование универсальной системы противовоздушной обороны.

Кроме того, Путин предложил заслушать предложения по модернизации средств ПВО, БПЛА, робототехнических комплексов. Роль, тактика и масштаб применения, наконец, сама линейка средств воздушного нападения, воздушного боя в современных боевых условиях значительно изменились, они выросли и количественно, и качественно, не говоря уже о том, что летательные аппараты разных видов и классов, в том числе беспилотные, постоянно совершенствуются.

Президент России также добавил, что перспективные цифровые технологии и искусственный интеллект должны широко использоваться Россией в вооружениях.